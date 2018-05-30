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30.05.2018,  
14:46
Текст: Антон Валагин

Минобороны РФ показало летающие грузовики

Министерство обороны России опубликовало эффектное видео к Дню военного автомобилиста.

Фото: Dmitry Zherdin/wikimedia.org
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Из 2,5-минутного ролика понятно, что российские бронеавтомобили семейств "Тигр" и "Тайфун" - упор в видео сделан именно на них, - имеют округлые днища для лучшей защиты от мин, не боятся водоемов и грязевых ванн, а между шоссе и бездорожьем выбирают последнее. А многотонные КамАЗы, если понадобится, умеют летать.

Не знаю, можно ли отнесли к автомобилям представленный в ролике гусеничный снегоболотоход "Алеут" - военным виднее, да и руль у него автомобильный. Эта машина - уменьшенная копия знаменитого вездехода ДТ-30 "Витязь": умеет передвигаться по любой поверхности, плавать и перевозить четырех пассажиров и 2,5 тонны груза.

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