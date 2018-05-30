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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Обнаружена опасность для сердца, поражающая "по половому признаку"

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Университета Альберты (Канада) выяснили, что совершенно новая категория сердечного приступа, не вызванная заслонкой артерий, в два раза чаще поражает женщин. Речь о инфаркте миокарда при неизмененных коронарных артериях (кратко - MINOCA).

Фото: depositphotos.com
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Из-за скрытого течения болезни пациенты с таким диагнозом не получают необходимого профилактического лечения. Между тем, наблюдение в течение 12 лет за 36 000 пациентами продемонстрировало особое коварство MINOCA.

- Ранее он рассматривался как доброкачественное состояние, и пациенты с ним обычно отправлялись домой без каких-либо консультаций по вопросам лечения или образа жизни. Однако мы обнаружили, что через год у 5% таких пациентов происходил новый сердечный приступ, в некоторых случаях это заканчивалось летальным исходом, - пояснил кардиолог Кевин Бейни.

Он отметил, что только 40% пациентов с MINOCA получают необходимые лекарства - например, препараты, снижающие уровень холестерина, которые потенциально могут также снизить риск второго сердечного приступа.

Специалисты Европейского общества кардиологов только в прошлом году признали MINOCA таким же опасным недугом как и сердечный приступ, возникающий в результате закупорки одной из артерий сердца, передает Eurekalert.

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