Посольство Беларуси в России посетили воспитанники белорусских детских домов

В преддверии Международного дня защиты детей Посольство Беларуси в России посетили 18 воспитанников белорусских детских домов семейного типа и школ-интернатов Минской и Витебской областей в сопровождении сотрудников управлений образования, представителей Белорусского детского фонда и родителей-воспитателей. Об этом сообщает пресс-служба Посольства.

Гости ознакомились с историческим зданием Посольства и с Деловым и культурным комплексом, в котором была развернута выставка детского рисунка "Я открываю Беларусь". Детям были вручены подарки.

Для юных соотечественников сотрудниками Посольства организованы экскурсии по Красной площади, в музей "Стрелецкие палаты", другим достопримечательностям российской столицы, в посольском ресторане белорусской кухни "Верасы" подготовлены национальные угощения.

1 июня - в Международный день защиты детей - воспитанники белорусских детских домов станут участниками традиционного, посвященного этой дате праздника, который ежегодно проводит Российский детский фонд. В Государственном академическом Большом театре России для нескольких тысяч детей-сирот, социально незащищенных, инвалидов из регионов России, стран СНГ будет дан спектакль "История Кая и Герды" (по мотивам сказки Г.Х.Андерсена Снежная королева).