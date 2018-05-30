Промышленность Беларуси вышла из рецессии

Оптимистические прогнозы индустриально роста представил на Белорусском промышленном форуме заместитель премьер-министра республики Владимир Семашко. Он с уверенностью констатировал, что "промышленность вышла из рецессии. Темп роста промышленного производства в прошлом году составил 106,1%, а в этом году за четыре месяца - 108,8%". Чиновник надеется, что и "нынешний год завершим с таким же темпом".

Выступая на пленарном заседании "Беларусь - место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики", вице-премьер пояснил, что большой вклад в развитие промышленного комплекса оказывают модернизированные отрасли обрабатывающей промышленности: металлургия, нефтехимия, деревообработка, легкая промышленность.

В Минске отмечают, что успешно осваивается и производство легковых автомобилей. И хотя, по словам вице-премьера, республика еще только в начале пути, "первые шаги позволяют с оптимизмом оценивать потенциал легкового автомобилестроения. Большое будущее имеет развитие электротранспорта". Первые поставки продемонстрировали большой интерес к продукции и со стороны стран ЕС.

Владимир Семашко обратил внимание, что на местной сырьевой базе динамично развиваются и предприятия деревообработки. "Только на примере этой отрасли можно утверждать об успешной стратегии государства по обновлению производств. Сумма экспорта лесного комплекса с 2007 года, то есть с начала модернизации, выросла в 1,9 раза", - уточнил он.

Будущее промышленности, резюмировал вице-премьер, "будет основываться на внедрении прогрессивных технологий, выпуске новой конкурентоспособной продукции. И для этого созданы все условия".

Белорусский промышленный форум, как уже сообщала "РГ", продлится до начала июня в минском Футбольном манеже. В его программе - более 50 мероприятий, а центральное место занимает XXI Международная специализированная выставка "ТехИнноПром". Масштабными и содержательными оцениваются экспертами и международные симпозиумы "Технологии. Оборудование. Качество" и "Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь".