Центр лучевой диагностики создан в Первой градской больнице

В московской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова создан Центр лучевой диагностики. В его состав вошли три отделения лучевой диагностики, оборудованные современными компьютерными и магнитно-резонансными томографами.

Врачи, работающие в них, проводят в день более 200 - 250 исследований на компьютерных и магниторезонансных томографах. Направление сюда выдает москвичам лечащий врач. Исследования проводятся в рамках ОМС бесплатно для пациента.

Высокоточные методы диагностики, которые широко применяются в этом центре, прежде были доступны только в специализированных учреждениях. Здесь делают даже МРТ сердца и МР-перфузия миокарда.

Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы рассказал: "В клиническую практику Центра лучевой диагностики внедрено исследование, получившее высокую оценку за рубежом, но пока не очень распространенное в России - магнитно-резонансное исследование перфузии миокарда с нагрузкой. Данный метод применяется для пациентов с ишемической болезнью сердца при отсутствии выраженных изменений в коронарных артериях. Еще недавно для лучевых исследований требовалась госпитализация пациента и выполнение комплекса инструментальных исследований". Теперь же его можно провести амбулаторно, причем, достаточно быстро.