Под Орлом осуждены производители фальсификата

В Орловской области суд вынес обвинительный приговор в отношении двоих жителей райцентра Ливны, признав их виновными в незаконном использовании чужого товарного знака. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Подсудимые признаны виновными по статье 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой).

Как пояснили в прокуратуре области, они собирали и ремонтировали приборы, которые затем продавали под торговой маркой двух местных предприятий. На самом деле это была фальсифицированная продукция.

Так, за легальный товар преступники выдавали счетчики жидкости, измерительные комплексы, электронасосы и другое. Эти приборы востребованы в нефтегазовой отрасли, поэтому приносили неплохую выручку. Ущерб правообладателям товарных знаков превысил восемь миллионов рублей.

Подсудимых приговорили к выплате штрафа в размере 2,5 и 3 миллиона рублей. Для обеспечения исполнения приговора, пока еще не вступившего в силу, на имущество осужденных наложен арест.