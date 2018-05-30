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30.05.2018,  
11:10
Текст: Светлана Цыганкова

Тяжелая снайперская винтовка ОСВ-96 получит новый патрон

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Тяжелая снайперская винтовка ОСВ-96 калибра 12,7 миллиметра будет модернизирована. Она станет более высокоточной и получит новый патрон.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
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По информации представителя Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, а именно здесь и производят этот вид стрелкового оружия, сегодня ее точность уступает некоторым подобным образцам, например, снайперской винтовке МЦ-116М. Его слова приводит ТАСС.

Поэтому в Конструкторском бюро приборостроения им. Шипунова и решили повысить точность и кучность стрельбы ОСВ-96. Сейчас работы находятся на научно-исследовательской стадии. Потом будет черед опытно-конструкторских действий и испытания. В КБП планируют завершить модернизацию винтовки к 2020 году. Кроме того, она получит и новый снайперский патрон.

ОСВ-96 - российская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка. Конструктор - Аркадий Шипунов. Принята на вооружение в 1990 году. Ее используют в спецподразделениях правоохранительных органов и Минобороны РФ. Прицельная дальность - 1800 метров, 600 - с ночным прицелом.

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