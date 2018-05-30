На Сахалине из-за разрушения автотрассы введен режим ЧС

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко подписал указ о введении в Холмском районе режима чрезвычайной ситуации регионального характера. Это решения было принято в связи с разрушением участка дороги Южно-Сахалинск - Холмск и угрозой схода оползня на опору линии электропередачи, сообщает пресс-служба правительства области.

С таким предложением выступил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Садовников.

- В целях безопасности здоровья и жизни граждан, оперативного проведения строительных и ремонтных работ район аварийного участка необходимо признать зоной ЧС регионального характера, - отметил он.

Сейчас на трассе ограничена скорость движения транспорта. Несколько дней работает дорожная техника, устраняющая проблемы.

- В конце апреля на 86 километре трассы Южно-Сахалинск - Холмск был обнаружен оползень. Несмотря на все усилия по его сдерживанию, подвижки грунта в районе перевала продолжились, - рассказал мэр муниципального образования Андрей Сухомесов.

В связи с этим появилась угроза обвала самой трассы. С 21 мая в Холмском районе был введен режим повышенной готовности. Начались восстановительные работы. По мнению Сергея Садовникова, усилия специалистов дают положительные результаты. Однако опасность по-прежнему сохраняется.

- Надо обязательно информировать население о проводимых работах по восстановлению автомобильной дороги. Ситуацию буду держать на постоянном контроле, - заявил губернатор Олег Кожемяко.

Параллельно с ремонтом дороги ведется совместная работа с проектными институтами. Они готовят план на случай изменения маршрута трассы Южно-Сахалинск - Холмск.