Президент Владимир Путин продолжил заниматься региональной политикой. Сегодня глава государства подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Амурской области".

В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Александра Козлова глава государства назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором. Козлов ранее был назначен министром по делам Дальнего Востока.

Орлов занимал пост министра экономического развития Амурской области, а в 2015 году ушел работать в "Сибур".

Напомним, накануне президент назначил вице-губернатора ЯНАО Артюхова врио главы региона (Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды), а мэра Тюмени Александра Моора - врио губернатора Тюменской области вместо возглавившего Минстрой Владимира Якушева. В понедельник Владимир Путин принял досрочную отставку главы Якутии Егора Борисова и назначил врио руководителя региона занимавшего пост мэра Якутска Айсена Николаева и еще подписал указ о досрочном прекращении полномочий магаданского губернатора Владимира Печеного. Новым врио главы региона стал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.