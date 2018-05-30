В Якутии проблемы с энергией не помешали открыть все пункты сдачи ЕГЭ

Несмотря на то, что энергетики далеко не везде смогли восстановить подачу электричества после обрушившейся на Якутию 28 мая бури, все запланированные пункты сдачи ЕГЭ открылись вовремя, сообщили "РГ" в среду в Министерстве образования и науки республики.

ЕГЭ по математике базового уровня сегодня в Якутии сдают 7059 молодых людей.

"Экзамен начался во всех улусах и проходит в штатном режиме", - отметили в министерстве.

Из-за бури связь и подача энергии были нарушены в восьми районах. Еще вчера вечером эти проблемы не были решены в Таттинском и Амгинском улусах. По словам главы регионального минобразования Владимира Егорова, на случай, если где-то не успеют восстановить электроснабжение, подготовили генераторы.

Всего в Якутии к приему ЕГЭ подготовлено 236 пунктов. В проведении экзамена по математике задействованы 227 из них. Разницу в пресс-службе министерства объяснили тем, что в девяти школах и гимназиях просто не нашлось ни одного выпускника, который пожелал бы сдавать математику по базовому уровню. Там все 11-классники намерены поступать в вузы, где этот предмет является обязательным, и будут сдавать его по более сложному профильному уровню.

"В Якутии закрытых на 30 мая ППЭ нет", - подчеркнули в министерстве.