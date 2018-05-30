В обесточенных районах Якутии для сдачи ЕГЭ подготовили генераторы

В районах Якутии, где нарушенное сильным ветром энергоснабжение не удалось восстановить к среде, в пунктах сдачи ЕГЭ запустят генераторы электричества, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.

- Мы знаем, что во всех улусах пункты проведения экзамена подготовлены. Однако остаются проблемы в Таттинском и Амгинском улусах. В тех пунктах, где не будет восстановлено электропитание, будут работать дизельные и бензиновые генераторы электричества. Ситуация находится под контролем, - заявил министр Владимир Егоров.

Он отметил: в крайнем случае выпускники смогут сдать ЕГЭ по математике в резервные дни, 25 июня или 2 июля.

Проблемы возникли и со связью. Ремонтные работы ведутся круглосуточно.

- Сейчас прилагаются все возможные усилия к тому, чтобы экзамен прошел качественно и в срок, - подчеркнул министр.

Шквалистый ветер нарушил энергоснабжение в центральных районах Якутии вечером 28 мая. К вечеру 29 мая, по данным пресс-службы "Якутскэнерго", без света оставалась часть потребителей города Якутска, поселка Кангалассы, а также Мегино-Кангаласского, Таттинского, Чурапчинского, Амгинского, Хангаласского и Усть-Майского улусов. В восстановительных работах в круглосуточном режиме задействовано 64 бригады энергетиков. Тем не менее, утром 30 мая в Якутске электричество вернули далеко не во все дома.

Тем временем

В ночь со вторника на среду режим повышенной ввели на предприятии "Южно-Якутские электрические сети", обслуживающем Алданский и Нерюнгринский районы. Энергетики получили предупреждение синоптиков об ухудшении погодных условий. По сообщению пресс-службы энергетической компании, обрушившийся на Алданский район "ураганный ветер с порывами до 21 метра в секунду" уже оборвал несколько линий электроснабжения.