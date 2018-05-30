Новости

Глава минюста США получил выговор за отказ вмешиваться в дело РФ 04:34
Адвокат: Вайнштейн 10 лет встречался с "изнасилованной" им женщиной 04:06
В Британии 14 человек пострадали при массовом ДТП 03:42
Венесуэльского полицейского обвинили в гибели 68 человек 03:30
В Совфеде убийство Бабченко назвали провокацией 03:11
В обесточенных районах Якутии для сдачи ЕГЭ подготовили генераторы 03:09
Москалькова обратится к омбудсмену Украины после убийства Бабченко 02:52
Россия ответила на призывы взять вину за крушение Boeing на Украине 02:25
В Саратове НКО инвалидов признали иностранным агентом 02:19
РФ предложила Совбезу принять заявление в поддержку Минских соглашений 01:45
Израиль повторил обстрел сектора Газа 01:43
Пушков прокомментировал убийство журналиста в Киеве 01:19
Пожар в петербуржском торговом доме "Пассаж" ликвидирован 01:17
Небензя: Украина может обвинить в убийстве Бабченко Россию 00:55
Израильские ВВС поразили 40 целей в секторе Газа 00:38
Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко 00:28
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом 00:25
На Дону из-за пробок на трассе М-4 откроют пункты помощи водителям 00:04
СК возбудил дело по факту убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018
В московские школы запретят проносить опасные предметы 29.05.2018
Николай Валуев оценил не только белорусские сыры и мед с пасеки 29.05.2018
Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов 29.05.2018
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко 29.05.2018
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 29.05.2018
В Петербурге открылся Музей оловянного солдатика 29.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
30.05.2018 03:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В обесточенных районах Якутии для сдачи ЕГЭ подготовили генераторы

Текст: Владимир Таюрский

В районах Якутии, где нарушенное сильным ветром энергоснабжение не удалось восстановить к среде, в пунктах сдачи ЕГЭ запустят генераторы электричества, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.

- Мы знаем, что во всех улусах пункты проведения экзамена подготовлены. Однако остаются проблемы в Таттинском и Амгинском улусах. В тех пунктах, где не будет восстановлено электропитание, будут работать дизельные и бензиновые генераторы электричества. Ситуация находится под контролем, - заявил министр Владимир Егоров.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Ямальские энергетики подготовились к ЕГЭ

Он отметил: в крайнем случае выпускники смогут сдать ЕГЭ по математике в резервные дни, 25 июня или 2 июля.

Проблемы возникли и со связью. Ремонтные работы ведутся круглосуточно.

- Сейчас прилагаются все возможные усилия к тому, чтобы экзамен прошел качественно и в срок, - подчеркнул министр.

Шквалистый ветер нарушил энергоснабжение в центральных районах Якутии вечером 28 мая. К вечеру 29 мая, по данным пресс-службы "Якутскэнерго", без света оставалась часть потребителей города Якутска, поселка Кангалассы, а также Мегино-Кангаласского, Таттинского, Чурапчинского, Амгинского, Хангаласского и Усть-Майского улусов. В восстановительных работах в круглосуточном режиме задействовано 64 бригады энергетиков. Тем не менее, утром 30 мая в Якутске электричество вернули далеко не во все дома.

Тем временем

В ночь со вторника на среду режим повышенной ввели на предприятии "Южно-Якутские электрические сети", обслуживающем Алданский и Нерюнгринский районы. Энергетики получили предупреждение синоптиков об ухудшении погодных условий. По сообщению пресс-службы энергетической компании, обрушившийся на Алданский район "ураганный ветер с порывами до 21 метра в секунду" уже оборвал несколько линий электроснабжения.

Главное сегодня

Небензя: Украина может обвинить в убийстве Бабченко Россию
Израиль повторил обстрел сектора Газа
Россия ответила на призывы взять вину за крушение Boeing на Украине
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США