В Башкирии на автодороге опрокинулся грузовик с нефтью

Сегодня утром в Салаватском районе на 54 километре автодороги регионального значения Кропачево - Месягутово - Ачит опрокинулся грузовик MAN, перевозивший нефть. На место сразу же были направлены силы регионального МЧС, ГИБДД и минприродопользования.

- По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением на крутом повороте. В результате происшествия из цистерны произошел розлив нефтепродукта в количестве 1,3 тонны, всего внутри цистерны находилось 25 тонн. Площадь розлива составляет 200 "квадратов". Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Спасатели сейчас занимаются ликвидацией последствий аварии. Движение на автодороге не нарушено.

