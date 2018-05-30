Новости

В Совфеде убийство Бабченко назвали провокацией 03:11
В обесточенных районах Якутии для сдачи ЕГЭ подготовили генераторы 03:09
Москалькова обратится к омбудсмену Украины после убийства Бабченко 02:52
Россия ответила на призывы взять вину за крушение Boeing на Украине 02:25
В Саратове НКО инвалидов признали иностранным агентом 02:19
РФ предложила Совбезу принять заявление в поддержку Минских соглашений 01:45
Израиль повторил обстрел сектора Газа 01:43
Пушков прокомментировал убийство журналиста в Киеве 01:19
Пожар в петербуржском торговом доме "Пассаж" ликвидирован 01:17
Небензя: Украина может обвинить в убийстве Бабченко Россию 00:55
Израильские ВВС поразили 40 целей в секторе Газа 00:38
Опубликован фоторобот подозреваемого в убийстве Аркадия Бабченко 00:28
Украина подняла авиацию в небо над Донбассом 00:25
На Дону из-за пробок на трассе М-4 откроют пункты помощи водителям 00:04
СК возбудил дело по факту убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018
В московские школы запретят проносить опасные предметы 29.05.2018
Николай Валуев оценил не только белорусские сыры и мед с пасеки 29.05.2018
Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов 29.05.2018
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко 29.05.2018
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 29.05.2018
В Петербурге открылся Музей оловянного солдатика 29.05.2018
Ростовчанин осужден за вывод за рубеж более 2 миллиардов рублей 29.05.2018
Пожар в петербургском торговом центре локализован 29.05.2018
В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив 29.05.2018
Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 29.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
30.05.2018 02:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове НКО инвалидов признали иностранным агентом

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове суд во вторник отложил рассмотрение административного производства в отношении бывшей руководительницы общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом Екатерины Рогаткиной. Днем ранее другой судья признал эту организацию иностранным агентом и оштрафовал на 300 тысяч рублей.

Почему в Крыму онкобольные не могут вовремя получить препараты

Об этом скандальном деле "Российская газета" уже рассказывала в материале "Вот так точка" в № от 16.01.2018 года. Напомним суть дела. Общественная организация инвалидов, больных сахарным диабетом в 2014-2017 годах получила порядка 715 тысяч рублей от ряда фармацевтических, в том числе иностранных или с иностранным участием, компаний. Деньги потратила на осуществление своей уставной деятельности, помощь больным диабетом, никаких претензий к ней с этой стороны нет. В тоже время у районной прокуратуры возникли сомнения, что общественная организация якобы занималась политической деятельностью, а значит, должна была зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

К такому выводу районная прокуратура пришла, опираясь на заключение профессора Саратовской юридической академии Ивана Коновалова. Из заключения профессора можно сделать вывод, он считает, что любая критика проблем с обеспечением больных лекарствами, является ангажированной, споришь с чиновниками - значит, занимаешься "инспирированием протестной деятельности" и "дискредитацией органов власти". Примеры активности общественников взяты, например, из 2011 года, когда проблема с обеспечением больных инсулином в регионе действительно стояла очень остро, тогдашнее руководство регионального здравоохранения активно критиковали и депутаты областной думы, и, в том числе, нынешний глава региона. Вот только обо всем этом в заключении скромно умалчивается.

- По жалобам общественной организации тогда были уволены ряд чиновников, отвечавших за госзакупки лекарств, стало больше порядка в этой сфере, - считает юрист Роман Бондаренко, представлявший интересы общественников в суде.

Защищать коллег в Саратов несколько раз специально приезжал член общественного совета при Минздраве РФ Николай Дронов, который считает административное производство, возбужденное заместителем прокурора Фрунзенского района Полиной Панченко, результатом недоразумения.

- Районная прокуратура неправильно толкует часть 6 статьи 2 федерального закона "О некоммерческих организациях", хотя там прямо сказано, что к политической не относится деятельность в сфере науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты, пропаганды здорового образа жизни, физкультуры, - объяснял Николай Дронов.

Суд направил дело на проведение новой экспертизы. При чем делал это трижды. Сначала такую экспертизу отказались проводить в Казани, потом в саратовском филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы. В итоге, почему-то, суд вновь обратился в Саратовскую государственную юридическую академию. Новую экспертизу провели двое коллег профессора Коновалова.

Фото: Александр Корольков
Пройти медико-социальную экспертизу станет проще

- На знакомство с результатами экспертизы суд отвел полчаса, защитникам не дали подготовиться к выступлению, - говорит экс-председатель общественной организации Екатерина Рогаткина.

По словам общественников, они обязательно будут обжаловать судебное решение.

- Направление экспертизы судом в ту же организацию, которая ее проводила раньше, является грубейшим нарушением. Выводы экспертов, что если люди приходили на совещания, на которые их приглашали, и высказывали свое мнение, то это является политической деятельностью, это просто смешно. Есть надежда, что вышестоящая судебная инстанция отменит вынесенное решение, - считает председатель рабочей группы по подготовке экспертных заключений Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов.

Главное сегодня

Небензя: Украина может обвинить в убийстве Бабченко Россию
Россия ответила на призывы взять вину за крушение Boeing на Украине
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии