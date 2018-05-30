Компанией "СУЭК-Кузбасс" направлено 39,4 миллиона рублей на оздоровление детей сотрудников предприятий во время летних каникул. Всего летом 2018 года планируется оздоровить более 1 560 ребят. Практически все расходы, связанные с детским отдыхом, берет на себя компания.

Больше всего детей сотрудников предприятий АО "СУЭК-Кузбасс" отправится в корпоративный санаторий-профилакторий в Полысаево. С учетом того, что шахтерская "фабрика здоровья" оснащена самым современным медицинским оборудованием, за лето 360 детей вместе с активным отдыхом смогут еще и пройти полноценный курс профилактического лечения.

В общей сложности 290 детей примут оздоровительные центры имени В. Дубинина и "Зеленая улица", расположенные на берегу Обского водохранилища. Более 240 киселевских и прокопьевских детей проведут каникулы в оздоровительном комплексе "Огонек" (село В. Чумыш). Более 150 шахтерских детей примет специализированный лингвистический лагерь. 138 ребят станут жителями "детской республики" в оздоровительном лагере "Пламя" (село Старочервово Кемеровский район).

По доброй традиции немало юных ленинск-кузнечан поедут в местный лагерь "Уголек" (село Драченино). Для 95 детей предприятий компании организуется поездка на побережье Черного моря - в анапский санаторий "Вита".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик на внутренний рынок и на экспорт. Добывающие, перерабатывающие, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в восьми регионах России. На предприятиях СУЭК работает более 33 500 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"