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30.05.2018 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе после пропажи ребенка возбудили дело об убийстве

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

В городе Белово Кемеровской области разыскивают семилетнюю девочку, которая 29 мая около 15.00 по местному времени вышла из дома погулять, но так и не вернулась. Как рассказали "РГ" в региональном СУ СКР, по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

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Отец девочки спохватился спустя три часа после того, как она попрощалась с родителями и вышла на прогулку из частного дома. Еще несколько часов взрослые пытались найти пропавшую самостоятельно и только около полуночи обратились в полицию. Сейчас близлежащие районы прочесывают не только оперативники регионального ГУ МВД, но и следователи, криминалисты, волонтеры, учителя местной школы и просто неравнодушные жители городка.

Известно, что раньше ребенок без спроса никуда не уходил. Поисковые бригады прочесывают берег реки, где девочка иногда играла с друзьями, специалисты изучают данные с видеорегистраторов автомобилей, которые могли зафиксировать маршрут ее следования. Всех, кто может сообщить любую полезную информацию, просят обращаться по телефонам 02 или 8(384-52) 26505.

Приметы ребенка: рост около 1 метра, худощавого телосложения, длинные волосы темного цвета, заплетенные в косу. Была одета в вязаную шапку желтого цвета с белыми полосками, серую кофту на молнии с капюшоном и узором черного цвета, черные спортивные брюки и коричневые резиновые сапоги.

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