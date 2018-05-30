В Забайкалье в ДТП со "скорой" погибли три человека

В Забайкальском крае на трассе Иркутск-Чита около 01.00 по местному времени произошло столкновение машины скорой помощи с мотоциклом.

В результате погибли трое, еще один человек пострадал, сообщили в ГУ МВД региона.

По предварительной версии, в аварии виноват водитель "скорой" Ford Transit, врезавшийся в 23-летнего водителя мотоцикла "Иж Юпитер 4".

От удара Ford Transit опрокнулся и по касательной столкнулся с автомобилем Renault Premium, который двигался по встречной полосе.

Мотоциклист с пассажиркой погибли на месте. Также от многочисленных травм скончался пациент "скорой".

Пассажирка Renault Premium госпитализирована с переломом предплечья и ушибами разной степени тяжести.

На месте трагедии работает полиция, подробности аварии выясняются.