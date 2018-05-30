Под Петербургом в массовом ДТП пострадали двое детей

В Курортном районе Петербурга произошло массовое ДТП, в котором пострадали двое детей. Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла за полчаса до полуночи на шестом километре Зеленогорского шоссе.

На дороге столкнулись сразу четыре машины - три иномарки и одна отечественная: Volvo XC90, Land Rover, Hyundai Tucson и ВАЗ-21061. В результате пострадали четыре человека. Водителя Land Rover увезли в больницу с тяжелыми травмами. В Volvo вместе с водителем ехали две девочки - у 12-летней повреждения средней степени тяжести, у семилетней - тяжелые. Водитель госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По факту аварии начата проверка.