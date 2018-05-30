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30.05.2018 12:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Смольный рассмотрит три места для установки колеса обозрения

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Петербурге выбирают место для установки нового колеса обозрения. Как сообщили "РГ" в пресс-службе городского комитета по инвестициям, в настоящее время совместно с инвестором рассматриваются три основные локации, причем все в центре Северной столицы на невских берегах.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Первый вариант - разместить колесо на Петроградской набережной, которая протянулась вдоль Большой Невки фактически от крейсера "Аврора" до реки Карповки. Второй - Английская набережная, начинающаяся у Адмиралтейства и заканчивающаяся Ново-Адмиралтейским каналом. Наконец, третий вариант - Университетская набережная, тянущаяся от Стрелки Васильевского острова до Благовещенского моста. Отметим, что все три локации довольно давно и плотно застроены.

При упоминании колеса обозрения СМИ тут же вспомнили о проекте 170-метровой конструкции, которую предлагали установить в парке 300-летия Петербурга. Проект был представлен на прошлогоднем ПМЭФ. Однако в комитете по инвестициям подчеркнули, что в данном случае речи о 170 метрах не идет - обсуждаются варианты высотности от 140 метров и ниже. В настоящее время готовятся эскизы, проводится 3D-моделирование.

- План мероприятий в рамках реализации данного проекта оговаривается с ЮНЕСКО, а окончательное решение по выбору участка будут принимать комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам городского парламента, КГА, КГИОП, Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга и Законодательное собрание города - в установленном законом порядке, - добавили в комитете.

Кроме того, предложенные варианты не являются категорически окончательными. Если ни один из них не пройдет все проверки, будут подбираться новые участки. Что же касается объема инвестиций - этот и другие вопросы будут решаться только после согласования проекта.

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