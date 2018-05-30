В Калининграде пройдет матч легенд ФИФА и сборной России

Матч легенд пройдет 3 июня в Парке футбола, который откроется в центре Калининграда, на площади Победы.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в составе команды легенд ФИФА сыграют чемпион мира ФИФА 1994 и 2002 годов, экс-защитник сборной Бразилии Кафу, бывший полузащитник сборной Нигерии Джей-Джей Окоча, бывший голкипер швейцарской сборной Паскаль Цубербюллер, экс-защитник сборной Англии Уэс Браун, бывший полузащитник сборной Хорватии Нико Кранчар, бывший нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш.

Футбольные знаменитости именно из этих стран приедут в Калининград не случайно: Англия, Хорватия, Швейцария и Нигерия сыграют здесь в июне в рамках ЧМ-2018.

В "легендарную" российскую команду войдут бывшие игроки национальной сборной: голкипер Руслан Нигматуллин, защитник Дмитрий Сенников, полузащитники Александр Мостовой, Алексей Смертин и Андрей Тихонов, нападающий Александр Панов.

После этой игры в Парке футбола состоится матч блогеров - встреча команд России и Бразилии. Кроме того, в течение двух дней, 2 и 3 июня, посетители Парка футбола смогут сфотографироваться с талисманом мундиаля - волком Забивакой.