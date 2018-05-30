Житель Коми погиб при попытке зарядить телефон от ЛЭП

В Сыктывдинском районе Республики Коми один человек погиб, второй получил серьезные ожоги при попытке зарядить мобильный телефон от линии электропередачи. Об этом сообщили в "Комиэнерго".

ЧП произошло во вторник около десяти часов вечера. На пульт диспетчера поступило сообщение о смертельной электротравме в двух километрах от села Шиладор. Специалисты прибыли на место и увидели, что на провода линии в 10 кВ наброшен алюминиевый неизолированный провод. Рядом - погибший мужчина.

Энергетики вызвали полицию и медиков. Второго пострадавшего с ожогами увезли в больницу. Оба человека находились в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, поэтому им и пришла в голову безумная идея подзарядить подобным образом мобильный телефон.

В результате аварии без света остались жители четырех населенных пунктов. Только в половине четвертого утра среды энергетики устранили последствия ЧП.