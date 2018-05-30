Россия и Казахстан подписали контракт на поставку Ми-35

Российская Федерация поставит Казахстану четыре транспортных-боевых вертолета Ми-35. Об этом два государства договорились на выставке вооружений KADEX-2018. Представители двух стран уже подписали новый контракт.

Данную информацию РИА Новости подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. О возможной покупке боевой российской техники в конце 2017 года заявляли и в министерстве обороны Казахстана. Тогда речь шла о двух истребителях Су-30СМ и четырех вертолетах Ми-35М. Теперь Казахстан заключил дополнительный контракт на поставку еще четырех Ми-35.

Ми-35М - российский транспортно-боевой вертолет. Разработан в ОКБ Миля, выпускается на предприятии в Ростове-на-Дону, входящем в холдинг "Вертолеты России". Предназначен для уничтожения бронетехники, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и других задач. Винтокрылые машины способны летать в любых погодных условиях. Они оснащены самым современным оборудованием. Стоят на вооружении не только России, но и Чехии, Узбекистана, Азербайджана, Бразилии и ряда других стран.