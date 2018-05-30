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30.05.2018,  
15:00
Текст: Татьяна Воробьева

Уральские танкисты получат модернизированные БМП-2М

Модернизированные боевые машины пехоты, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами, поступят в этом году в Центральный военный округ. Как сообщили сегодня в пресс-службе военно-административной единицы ВС РФ, партию из 16 бронемашин получит танковая дивизия, дислоцирующуюся на Урале.

БМП-2М может служить для перевозки личного состава - она повышает мобильность группы, ее вооруженность и защищенность на поле боя.

Фото: Kalabaha1969 / wikimedia.org
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На вооружении машины стоят 30-миллиметровая автоматическая пушка и спаренный 7,62-миллиметровый пулемет, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет.

Благодаря модернизации боевые возможности машины возросли вдвое.

"Усовершенствованная система управления дает возможность командиру и наводчику действовать как единое целое: они могут оперативно выбрать тот или иной вид вооружения в зависимости от того, как развивается бой", - пояснили в ЦВО.

Напомним, танковая дивизия округа была сформирована в конце 2016 года. Ее части располагаются на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.

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