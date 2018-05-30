О каких реформах мечтал Николай Мордвинов - адмирал, либерал и прапрадед Столыпина

Прожил девяносто один год. Был женат на англичанке, завел с ней роман в Пизе и имел от нее шесть детей. Был единственным из семидесяти двух членов суда, кто голосовал против смертной казни декабристов. Какая смелость! И после этого был возведен Николаем I в графское достоинство.
Кто он? Николай Мордвинов, адмирал, морской министр, либерал и заодно председатель Вольного экономического общества. Прапрадед другого реформатора - Столыпина. Вознесен одной императрицей и тремя императорами. С ними был прям. Англоман и оппонент всего.
Бенкендорф: "Партия Мордвинова опасна тем, что ее пароль - спасение России".
Всю жизнь писал. Записки, доклады, реформы, проекты. 1754-1845.
Это он: "Без собственности человек нерадив".
И это он: "Дайте свободу мысли, рукам, всем душевным и телесным качествам человека; предоставьте всякому быть, чем его Бог сотворил, и не отнимайте, что кому природа особенно даровала!"
Проекты денежной реформы, отмены крепостного права, учреждения частных банков!
Проекты всего!
Это он: "У нас решительно ничего нет святого. Мы удивляемся, что у нас нет предприимчивых людей. Но кто же решится на какое-нибудь предприятие, когда знает, что не сегодня так завтра по распоряжению правительства его законно ограбят. Можно принять меры противу голода, наводнения, противу огня, моровой язвы, противу всех бичей земных и небесных, но противу благодетельных распоряжений правительства - решительно нельзя принять никаких мер".
И это он: "Из малых, государственным казначейством получаемых, доходов Россия издерживает ежегодно половину на содержание сухопутных и морских сил... А какую пользу принес бы капитал сей, когда бы превращен был в плуга, бороны и другие сельские усовершенствованные орудия! Во сколько раз умногократился бы сей капитал или какие новые доходы раскрыл бы оный?!"
И это он, в своих многочисленных докладах и записках царствующим особам: "...описывал настоящую болезнь, причины оной и способы излечения. Но то были советы, и советы сии, сколько благополезными ни являлись, всегда будут тщетными, когда нет для них исполнителя, сведущего и ревностного. При всех соревнованиях и различных видах все мои предложения оставались недействительными".
Он писал, писал, писал и еще раз писал.
И еще раз писал.
У Мордвиновых десять томов архивов.
"Я испытывал гонения и был удаляем, но никакая скорбь и никакие неприятные встречи не могли погасить верности и непоколебимой любви моей к августейшим монархам моим, и я продолжал писать" .
В чем же суть жизни того, кто пытается что-то устроить в России?
Он видит лучшее, пророчествует и пишет.
Он пишет, а жизнь идет своим чередом. Идет неправильно, из огня да в полымя, но как-то идет, хотя и не самым лучшим образом.
И двигается, конечно, не самыми лучшими.
А он продолжает писать, рассчитывая на будущие поколения.
Эти письмена передают нам отчаяние людей, пытавшихся предупредить великие потрясения в России.
Они позволяют нам видеть, что мы имеем дело с одной и той же сущностью, пусть и растянутой на несколько веков, - сущностью непрерванной, длящейся, сулящей потрясения.
Она есть. И значит, о ней - нужно писать.
ЧЕЛОВЕК ПЕРЕМЕН
Сегодняшние уроки великих реформ Александра II, родившегося 200 лет назад
2 июня (суббота) в 14:45 в рамках проведения книжного фестиваля "Красная площадь" состоится лекция обозревателя исторического научно-популярного журнала "Родина", доктора экономических наук Якова МИРКИНА "Человек перемен. Сегодняшние уроки великих реформ Александра II, родившегося 200 лет назад".
Середина XIX века удивительно близка нам. Общество - усталая, напряженная вертикаль. То же брожение в идеях. Все тот же нарастающий разрыв в технологиях с Западом. Сильное давление из-за рубежа на границы, на ценности, на способы жить. ЗА всем этим - крайняя нужда в авторе перемен. И он появился. Именно при Александре II Россия преобразилась. В ней стало меньше рабства и больше энергии. Люди перемен, крупные люди, обладающие такой же энергией и искусством компромисса, очень нужны сегодня России.
По окончании выступления Яков МИРКИН ответит на вопросы слушателей.
Мероприятие состоится на площадке non/fiction.
Полный цикл материалов, приуроченный к 200-летию Александра II, опубликован в журнале "Родина" (№4, 2018).