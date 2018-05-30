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30.05.2018 10:38
Рубрика: Экономика

Сергей Лавров: Россия открыта для сотрудничества с США

Текст: Евгений Гайва

В современном мире постоянно присутствуют ультиматумы и силовое давление, навязанное извне. Такое поведение может быть эффективным в бизнесе, но оно неприемлемо в международных отношениях, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Возможно, подобные методы ведения дел эффективны в бизнесе, но в современных международных отношениях эскалация ради деэскалации порождает серьезнейшие риски", - заявил Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что такие методы очень распространы в современном мире, идет ли речь о ядерной проблеме Корейского полуострова или об урегулировании иранской проблемы.

"Вновь и вновь убеждаемся, что ультиматумы и силовое давление, навязанные извне, и в том числе через принуждение, неприемлемы и обращены на не успех", - сказал глава МИД России.

Комментируя политику президента США Дональда Трампа, Сергей Лавров отметил, что при всей непредсказуемости политики Вашингтона с Соединенными Штатами надо работать. Россия открыта для такого сотрудничества, сказал Лавров.

Ранее эксперты "РГ" отмечали, что президент Дональд Трамп на мировой арене поступает как бизнесмен, пытаясь продемонстрировать защиту интересов американской экономики и выполнение своих предвыборных обещаний.

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