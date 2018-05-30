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30.05.2018,  
16:52
Текст: Николай Грищенко

Сирийского "ракетного монстра" показали крупным планом

Тяжелая ракетная установка залпового огня Golan-1000 4-й танковой дивизии Сирийской Арабской армии попала на видео. Реактивная установка, способная поразить хорошо укрепленные объекты, вызвала интерес у военных экспертов по всему миру. Видеоролик опубликован на проправительственном канале Sama Channel.

Фото: YouTube
Видео: Мощные сирийские РСЗО Golan нанесли удар по боевикам

Данная штурмовая машина выполнена на основе российского танка Т-72. Калибр применяемых ракет составляет 500 миллиметров, а вес - примерно 500 килограммов. Дальность стрельбы - около трех километров.

В отличии от российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", детище сирийских инженеров стреляет не термобарическими снарядами, а ракетами с обычным взрывчатым веществом. Тем не менее за счет большого количества взрывчатого вещества разрушения могут производить колоссальные.

В ролике демонстрируется возможность дистанционного управления ракетной установкой Golan-1000 по кабелю оператором, который держит в руках пульт управления.

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