Сирийского "ракетного монстра" показали крупным планом

Тяжелая ракетная установка залпового огня Golan-1000 4-й танковой дивизии Сирийской Арабской армии попала на видео. Реактивная установка, способная поразить хорошо укрепленные объекты, вызвала интерес у военных экспертов по всему миру. Видеоролик опубликован на проправительственном канале Sama Channel.

Данная штурмовая машина выполнена на основе российского танка Т-72. Калибр применяемых ракет составляет 500 миллиметров, а вес - примерно 500 килограммов. Дальность стрельбы - около трех километров.

В отличии от российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", детище сирийских инженеров стреляет не термобарическими снарядами, а ракетами с обычным взрывчатым веществом. Тем не менее за счет большого количества взрывчатого вещества разрушения могут производить колоссальные.

В ролике демонстрируется возможность дистанционного управления ракетной установкой Golan-1000 по кабелю оператором, который держит в руках пульт управления.