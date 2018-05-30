Томас Грэм: РФ не стоит рассчитывать на скорую нормализацию отношений с США

Россия должна защищать свои интересы, развивая и улучшая отношения со всеми ключевыми игроками на мировой арене, высказал "Российской газете" в кулуарах форума "Примаковские чтения" свое мнение управляющий директор консалтинговой фирмы Kissenger Associates Томас Грэм, ранее занимавший пост советника президента США Джорджа Буша-младшего. Но на скорую нормализацию отношений с США России рассчитывать не стоит, отметил эксперт.

"Россия должна защищать свои позиции везде. Но для продвижения российских интересов нужны хорошие каналы, контакты со всеми," - сказал Грэм.

По его мнению, у России установились хорошие контакты с Китаем. С Европой отношения сложнее, так как есть много спорных вопросов.

"Что касается США, это самые плохие отношия с начала 80-х годов, и они сохраняться, по моему, еще некоторое время", - добавил американский политолог.

Он пояснил, что многое в международных отношениях зависит от политики президента США Дональда Трампа. Правда не ясно, какие результаты он желает получить.

"Мне, по крайней мере, это не ясно", - добавил Грэм.