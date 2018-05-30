Трейлер и кадры: в России выходит сериал, вдохновленный "Началом"

В России завтра состоится премьера новейшего фантастического сериала студии NBC под названием "Грезы" (Reverie).

Как утверждается, проект вдохновлен Кристофером Ноланом, в частности, его "Началом" (Inception) и изображенным в нем мире осознанных сновидений.

Многосерийка, которую можно отнести к одной из самых ожидаемых премьер весны, расскажет об экс-детективе и бывшем эксперте по ведению переговоров Маре Кинт (Сара Шахи из "Секса в большом городе"). Ее привлекают к уникальному VR-проекту.

Как оно обычно и бывает, "в определенный момент создатели теряют контроль над участниками", ведь "в виртуальном мире нет ограничений, не работают законы физики и можно воплотить любые мечты".

В результате "не все смогли вернуться в реальную жизнь", и поэтому "теперь тела пользователей программы обездвижены, а разум - в опасной виртуальной коме", печально констатирует синопсис.

Автор опасной затеи Чарли Вентан (Деннис Хейсбёрт из "Темной башни") обращается к Маре с просьбой проникнуть в сознание "потерявшихся" людей и убедить их вернуться в настоящий мир, так как "именно здесь пригодится ее опыт ведения переговоров и освобождения заложников".

Премьерный показ первой серии состоится 31 мая в 22:00 на канале ViP Premiere. Сериал также можно посмотреть в онлайн-кинотеатре ViP Viasat Play