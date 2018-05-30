УЕФА объявил о ребрендинге Лиги Европы

Оформление Лиги Европы - второго по значимости европейского клубного турнира - претерпит изменения. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о ребрендинге соревнований.

Речь идет, конечно, не о регламенте, а исключительно об имиджевом аспекте турнира. Как подчеркивает УЕФА, новый бренд Лиги Европы более акцентирован на ее масштабе и динамичности.

Основные элементы - цветовое оформление и логотип - остаются без изменений, однако теперь символом Лиги Европы являются ломаные линии, которые, по задумке дизайнеров, должны символизировать путешествие клубов из страны в страну. Это так называемая "энергетическая волна", отображающая взлеты и падения команд.

Кроме того со следующего сезона перед матчами турнира будет звучать новый гимн. И футболисты и болельщики ранее не раз отмечали, что он звучит неброско и невыразительно по сравнению с узнающимся с первых нот гимном Лиги чемпионов. УЕФА ждет, что "вдохновляющая и мощная музыка" отразит природу турнира. Также у Лиги Европы появится новый официальный мяч.