Украина подняла авиацию в небо над Донбассом

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) провело в Донбассе учения боевой авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб "операции объединенных сил" в регионе.

"Цель учебных мероприятий заключалась в достижении высокого уровня слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей", - приводит агентство сообщение штаба. Отмечается, что все поставленные задачи выполнены.

После госпереворота в 2014 году население Донбасса отказалось признать его итоги. Тогда новые власти начали силовую операцию против мирных жителей. К лету столкновения армии с ополченцами переросли в полномасштабные боевые действия.

Второго июня самолеты ВСУ нанесли удар по центру Луганска. В результате взрыва порядка двух десятков неуправляемых ракет погибли восемь человек, еще около 30 пострадали. Также украинская авиация бомбила другие города Донбасса.