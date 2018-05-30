В МИД РФ ждут предложений от США по нормализации отношений

Россия не инициировала конфронтацию с США и готова к нормализации отношений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на международном форуме "Примаковские чтения".

"Мы не хотим продолжать эту конфронтационность в отношениях ни с Соединенными Штатами, ни с кем бы то ни было еще", - сказал глава МИД. Он отметил, что конфронтационность в российско-американских отношениях, к сожалению, стала нормой, но это не зависит от России.

США должны предпринять конкретные шаги по нормализации отношений. "Периодически мы слышим сигналы из Вашингтона, в том числе от президента Трампа, о необходимости нормализовать отношения. Мы к этому готовы, но ждем конкретных предложений", - подчеркнул Лавров.