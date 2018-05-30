В Нью-Йорке придумали кабины для сна для уставших горожан

В огромном и шумном мегаполисе - Нью-Йорке, который веселится и работает сутки напролет, появилась редкая возможность отвлечься от суеты и немного отдохнуть. В недавно открытом заведении Nap York клиентам предлагают специальные кабины для сна, сообщает портал 20min.

Сервис по предоставлению необычной услуги расположен в районе Пенсильванского вокзала (Penn Station), который считается одним из самых загруженных в мире. Желающие могут прийти и арендовать изолированную кабину. За полчаса сна нужно заплатить около десяти долларов. Можно поспать и более длительное время, однако это будет стоить уже больше.

Владельцы так называемой "фабрики сна" довольны своим бизнесом. Они рассказали, что начинали дело с семи кабин. Однако, как оказалось, спрос превысил предложение. В этой связи пришлось оборудовать еще двадцать два места для сна. "В основном к нам приходят служащие из близлежащих офисов и пассажиры, которые путешествуют транзитом. Часто заходят молодые родители, не высыпающиеся ночью из-за плача ребенка", - уточнил один из организаторов.

По его словам, персонал особое внимание уделяет тактичному отношению ко всем клиентам, а также тщательному соблюдению личной гигиены. После каждого визита в кабине меняются простыни и наволочки на подушках.

Жители Нью-Йорка зачастую чувствуют себя уставшими и измотанными. Почти половина горожан спит только шесть часов в день, говорится в опросе, проведенном представителями Siena College. Специалисты подчитали, что нехватка сна обходится американским компаниям ежегодно в 63 миллиарда долларов из-за снижения продуктивности работников.

Предприниматель Кристофер Линдхолст, придумавший специальные кресла для сна, полагает, что отношение к отдыху после обеда за последние пятнадцать лет сильно изменилось. Однако потребуется "еще одно поколение, когда это понятие не будет смешиваться с ленью".

