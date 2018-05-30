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30.05.2018 09:08
Рубрика: Общество

В России в среду пройдет ЕГЭ по математике

В среду по всей России школьники будут сдавать Единый государственный экзамен по базовой математике. Об этом сообщает Рособрнадзор.

Фото: depositphotos.com
В ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть

Как уточнили в ведомстве, в экзамене примут участие более 585 тысяч человек, среди которых около 2 тысяч не являются выпускниками текущего года.

ЕГЭ по базовой математике состоит из 20 заданий, на выполнение которых дается три часа. Экзамен считается сданным, если школьник получил за него хотя бы 3 балла. Однако для вузов, где для поступления требуется математика, выпускникам придется сдавать также профильный экзамен.

Ход экзамена во всех регионах контролируется с помощью видеонаблюдения.

Ранее в России прошли экзамены по географии и информатике.

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