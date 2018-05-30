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30.05.2018,  
12:10
Текст: Алексей Моисеев

Война в Сирии еще раз подтвердила смертоносную мощь ракетной "Точки"

Ракетные комплексы "Точка" во время вооруженного конфликта в Сирии продолжают демонстрировать свои уникальные характеристики. Несмотря на то, что их производство началось 45 лет назад, эта система, по мнению военных экспертов, и в настоящее время является одной из самых эффективных в своем классе.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

По некоторым данным, первое реальное боевое применение комплексов произошло во время войны между войсками южной и северной частей Йемена в 1994 году.

В ходе продолжающейся в настоящее время на юге Аравийского полуострова гражданской войны "Точки" повстанцев-хуситов нанесли значительный урон силам саудовской коалиции.

Аналогичное оружие было активно задействовано и в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Также во время принуждения к миру режима Саакашвили именно "точечный" удар по грузинскому командному центру сыграл значительную роль в дезорганизации управления войсками.

К сожалению, без ракет такого типа не обошлись и события в Донбассе. Правда, украинские ракетчики из-за низкой квалификации не смогли реализовать потенциал доставшегося им после раздела Советского Союза оборонного наследства. Если в чем они и преуспели, то в атаках на гражданские объекты Донбасса. 

В Сирии "Точки" стали применять около пяти лет назад. Всего до настоящего времени было запущено несколько десятков ракет, в том числе и более современной модификации "У". В результате террористы понесли существенные потери, а их военной инфраструктуре был нанесен серьезный урон.

Известно, что в восьмидесятые годы САР получила 18 пусковых установок. Их твердотопливные ракеты имеют максимальную дальность в 70 км. При весе в две тонны масса боевой части составляет около 480 кг. 

Восемнадцатитонная пусковая установка (6х6) с мотором 300 л.с. развивает до 60 км/ч по шоссе и на 8 км/ч на плаву. Запас хода - 650 км. Экипаж - 3 бойца.

Интересной особенностью сирийских "Точек" является использование дополнительного бронирования. Им защитили часть боевых машин. Возможно, они утратили возможность преодолевать водные преграды вплавь, зато расчеты стали меньше опасаться осколков ручных гранат и пуль автоматического оружия террористов. 

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