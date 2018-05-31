Адвокат Харви Вайнштейна рассказал о его предполагаемой жертве

Дело продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного десятками женщин в сексуальных прессингах, принуждениях и изнасилованиях, и после безумной свистопляски наконец-то добравшееся на этой неделе до суда, предсказуемо стало обрастать забавными рюшами. Про один такой нарядный бантик сообщает NBC News.

Согласно заявлению адвоката Вайнштейна Бена Брафмана, прозвучавшему во вторник, предполагаемая жертва Харви, та, из-за которой Вайнштейн сейчас в суде (имена по-прежнему официально не звучат), на самом деле была его любовницей на протяжении десяти лет, занимаясь с ним сексом "по согласию".

Причем, акцентирует Брафман, как до предполагаемого изнасилования (2013-й год, гостиничный номер), так и уже после.

Соответственно, прозвучавшие обвинения - "совершеннейший абсурд". Более того - Брафман, далеко не первый год в юридическом бизнесе, но даже ему еще не приходилось сталкиваться со столь вопиюще невероятными случаями, говорит.

Напомним, 25 мая продюсер был арестован в Нью-Йорке, добровольно явившись в полицейский участок, и позже выпущен под залог в миллион долларов.

Есть предположение, что в том случае, если Вайнштейна признают виновным, ему может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного.