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Адвокат Харви Вайнштейна рассказал о его предполагаемой жертве

Новость 31.05.2018, 16:59 | Текст: Олег Усков

Дело продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного десятками женщин в сексуальных прессингах, принуждениях и изнасилованиях, и после безумной свистопляски наконец-то добравшееся на этой неделе до суда, предсказуемо стало обрастать забавными рюшами. Про один такой нарядный бантик сообщает NBC News.

Фото: Depositphotos
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Согласно заявлению адвоката Вайнштейна Бена Брафмана, прозвучавшему во вторник, предполагаемая жертва Харви, та, из-за которой Вайнштейн сейчас в суде (имена по-прежнему официально не звучат), на самом деле была его любовницей на протяжении десяти лет, занимаясь с ним сексом "по согласию".

Причем, акцентирует Брафман, как до предполагаемого изнасилования (2013-й год, гостиничный номер), так и уже после.

Соответственно, прозвучавшие обвинения - "совершеннейший абсурд". Более того - Брафман, далеко не первый год в юридическом бизнесе, но даже ему еще не приходилось сталкиваться со столь вопиюще невероятными случаями, говорит.

Напомним, 25 мая продюсер был арестован в Нью-Йорке, добровольно явившись в полицейский участок, и позже выпущен под залог в миллион долларов.

Есть предположение, что в том случае, если Вайнштейна признают виновным, ему может грозить тюремное заключение вплоть до пожизненного.

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