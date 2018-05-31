Чем удивит Минск на международном конгрессе космонавтов из 30 стран

Научный магнетизм в цивилизованном мире звездных открытий и фантастических проектов, накопленная за истекшие десятилетия обратная связь между земными буднями и орбитальными экспериментами станет смыслом и содержанием очередного международного конгресса Ассоциации участников космических полетов в белорусской столице.

"Ключ на дренаж", как обозначают предстартовую команду на космодромах, намечен сразу для 100 орбитальных пилотов из 30 стран на 9 сентября. Об этом сообщил БЕЛТА академик Сергей Килин - заместитель председателя академии наук и один из организаторов этого престижного планетарного форума.

И хотя от Минска до ближайшего космодрома на Байконуре более трех тысяч километров, белорусская научная мысль уже давно "стартовала", став авторитетным сегментом международного исследовательского сообщества.

Академик напомнил, что РБ, где быстрыми темпами развиваются оптика и материаловедение, входит в состав Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Дистанционное зондирование Земли осуществляет специализированный белорусский спутник. Продолжает свой диалог с научными центрами и спутник связи "Белинтерсат-1".

Правда, до сих пор, признался ученый, на самостоятельную орбиту международного диалога республика не выходила. Да и в этом году существовала, добавил он, серьезная конкуренция за право проводить конгресс. Но академия наук достойно продемонстрировала свои возможности, изложила истории научных прорывов и достижений, напомнила и об успехах трех космонавтов, которые родились на земле "Синеокой" и активно сотрудничают с НАН.

Своей задачей оргкомитет Беларуси, по мнению академика Килина, ставит дальнейшую популяризацию космоса, создание положительного имиджа людей, которые занимаются этой профессией. Он надеется, что конгресс позволит активнее привлекать молодежь к космическим исследованиям, а зарубежным коллегам продемонстрирует диапазон национальных перспектив.

Оргкомитет конгресса, который возглавляет вице-премьер Владимир Семашко, намерен представить космическому братству собственные технологии оптической аппаратуры высокого разрешения, космических зеркал с особой гладкостью, аппаратуры для дистанционного зондирования Земли, показать результаты реализации серии космических программ Союзного государства.

Академик напомнил, что в марте в Минск уже приезжали президент ассоциации Бонни Данбар (США), первый космонавт Китая, генеральный директор Китайского пилотируемого космического агентства Ян Ливэй, российские летчики-космонавты Александр Александров, Олег Котов. Они посетили объекты, которые входят в программу конгресса, обсудили организационные вопросы, включая и тему предстоящего форума. Развернулась дискуссия, в ходе которой было принято решение сделать его лейтмотивом фразу космонавта Олега Новицкого: "Мы создаем космическое будущее". Эти слова он однажды произнес, развернув белорусский флаг на российской орбитальной станции. Чтобы подчеркнуть направленность конгресса "в будущее", уже подготовлен и логотип форума: молодой человек в скафандре смотрит на звезды.

Всего в Ассоциации участников космических полетов, как известно, состоит около 300 космонавтов. По информации Килина, Минск ожидает 100-120 космонавтов вместе с семьями, а также представителей национальных космических агентств.

Работа на конгрессе, сообщил академик, будет проходить по техническим сессиям. Первая из них будет посвящена целевой теме форума - "Мы создаем космическое будущее", а вторая - отдана в распоряжение космонавтов, которые недавно вернулись с орбиты. Они отчитаются о своих новых открытиях и впечатлениях.

Кстати, президент Ассоциации участников космических полетов Бонни Данбар (США) отмечала еще в марте, что популяризация космических исследований является приоритетной задачей организации. А это значит, что если в Минске соберутся 100 космонавтов, то и состоится 100 встреч с белорусской молодежью. И такая логистика уже предусмотрена, подтвердил Килин.

Участники конгресса побывают в минских школах, в четырех университетах, в суворовском военном училище, Военной академии. Более того, из каждой области тоже приглашены школьники для общения с космонавтами. Ученый надеется, что минский конгресс позволит еще выше поднять орбиту интереса молодежи к космическим исследованиям.

Стоит напомнить, что Беларуси предложено поучаствовать в российской программе по подготовке космонавтов к полету вокруг Луны, которую реализует Институт медико-биологических проблем РАН. Название этого проекта - Sirius. Минские коллеги уже внесли свои предложения по возможным экспериментам.

А в память о белорусских межзвездных амбициях участники форума заложат в столичном Ботаническом саду Аллею космонавтов. Каждый земной "небожитель", сообщил академик, посадит свое дерево - тую особой жизнестойкой породы.

Но и на этом космическая одиссея не для всех космонавтов станет финальным аккордом. Есть среди зарубежных гостей и те, кто после завершения конгресса хотели бы совершить приватное знакомство с республикой. Кто-то обнаружил в своей родословной и белорусские корни, например, космонавт из США Джон Дэвид Барто. Они с супругой пожелали посетить Гродненскую область. Конечно, и российские космонавты тоже захотят побывать в родных местах.

И заключительный штрих к космическому марафону в Минске. Во время конгресса будут вручены особые награды за вклад в развитие космических исследований, популяризацию космоса - кристаллический шлем космонавта и медальон Леонова. Первым в 1985 году был награжден Жак-Ив Кусто. Эту награду получали в свое время писатели Айзек Азимов, Станислав Лем и, конечно же, космонавты: Юрий Гагарин (посмертно), Бонни Данбар (США), Ян Ливэй (Китай) и другие. Сейчас члены ассоциации принимают решение, кого наградить в этом году.