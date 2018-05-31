Глава МИД России возложил цветы к памятникам в Пхеньяне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свой рабочий визит в КНДР с возложения цветов к памятникам первых лидеров страны - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. В торжественной церемонии также приняли участие заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

ТАСС напоминает, что в Пхеньяне Лавров встретится с министром иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо. В рамках визита главы внешнеполитических ведомств обсудят ключевые международные и региональные проблемы, а также обменяются мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова.