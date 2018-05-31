Гостиницы оштрафовали на 9 млн рублей из-за роста цен к ЧМ-2018

Общая сумма штрафов за завышение цен отелями к Чемпионату мира по футболу выросла до 9,2 миллиона рублей. Это следует из свежего мониторинга Роспотребнадзора. Только за последнюю неделю было выявлено 18 нарушений в этой сфере. Всего по ситуации на 28 мая Роспотребнадзор выявил 756 случаев завышения цен на гостиничные услуги. В ведомстве сообщили, что работа по проверкки гостиниц продолжится до завершения мундиаля.

Помимо вопросов ценообразования на гостиничные номера, Роспотребнадзор также консультирует потребителей по вопросам реализации продукции с символикой Чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей.

Массовые проверки гостиниц и отелей в регионах проведения первенства начались в конце февраля. Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.