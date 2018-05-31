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31.05.2018 08:00
Рубрика: Экономика

Кабмин утвердил директивы представителям РФ в компаниях с госучастием

Текст: Нина Егоршева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о порядке утверждения директив представителям РФ в органах управления акционерных обществ.

Речь идет о компаниях с госучастием, в отношении которых определение позиции РФ как акционера осуществляется кабмином, премьер-министром или вице-премьером.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, в случае избрания одного из вице-премьеров членом совета директоров или наблюдательного совета такой компании, соответствующие директивы о позиции РФ как акционера утверждаются первым вице-премьером. Если же в совет директоров или набсовет избран сам первый вице-премьер, то директивы в таком случае утверждаются премьер-министром. При необходимости утвердить директивы в отношении сразу нескольких компаний с госучастием, это будет делать первый зампредседателя правительства по согласованию с вице-премьером, курирующим соответствующие вопросы.

В кабмине пояснили, что цель принятого решения - совершенствование корпоративного управления в части обеспечения баланса между государственными и корпоративными интересами и равного отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении акционерным обществом.

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