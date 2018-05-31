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31.05.2018 15:20
Рубрика: В мире

Куба будет импортировать противораковый препарат из России

Текст: Ирина Невинная

Министерство здравоохранения Кубинской Республики (CECMED) одобрило к регистрации российский инновационный биопрепарат - биоаналог ритуксимаба. Поставки препарата на Кубу могут начаться уже в конце нынешнего года.

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Куба - это уже тринадцатая по счету страна, решившая закупать российское лекарство против онкозаболеваний. Еще в 30 странах продолжается процедура оформления допуска препарата на национальные рынки, рассказали "РГ" в компании-производителе. До конца года помимо Кубы начнутся поставки лекарства и в другие страны Латинской Америки: Перу, Эквадор, Аргентину.

Биоаналог представляет группу наиболее "продвинутых" на данный момент противораковых препаратов на основе моноклональных антител. Эти лекарства воздействуют на иммунную систему больного, заставляя ее активнее бороться с опухолью. Созданный в России биоаналог значительно дешевле оригинального препарата, выпускаемого одним из мировых лидеров среди фармпроизводителей. При этом клиническими исследованиями доказана его терапевтическая эквивалентность и безопасность, эффективное противодействие таким видам раковых заболеваний, как неходжскинская лимфома, хронический лимфолейкоз и др. Кроме того, лекарство успешно применяется при лечении ревматоидного артрита.

В России препарат был зарегистрирован в 2014 году, и за это время производитель несколько раз снижал стоимость курса лечения, чтобы сделать его более доступным для пациентов. Тот же принцип используется и при заключении договоров о международных поставках: стоимость терапии на данный момент снижена уже вдвое.

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