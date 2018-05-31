МИД РФ: Киевские власти зачищают информационное поле

Киев активизировал пропаганду о мифической "российской агрессии" и грубо зачищает информационное пространство. ОБСЕ должна сделать выводы из этой ситуации, в том числе из инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

"Киев пытается скрыть от граждан Украины и международного сообщества реальное положение дел. Украина стремительно скатывается к тоталитаризму", - цитирует ТАСС Лукашевича.

По словам дипломата, инцидент с российским журналистом Аркадием Бабченко находится просто за гранью. Доверие международного сообщества к Киеву серьезно подорвано. "Уверены, что государства-участники, институты ОБСЕ, журналистское сообщество и профильные международные институты сделают соответствующие выводы", - заключил российский представитель.