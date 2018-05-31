Сегодня все больше людей познают радость "мира в кармане" - проще говоря, смартфона, который открывает доступ в безграничное информационное пространство. Технологии заменяют нам многое, но смогут ли они всецело заменить книги?

Стоит ли с первых месяцев жизни прививать ребенку любовь к книгам?



Михаил Сеславинский: Не секрет, что ощущение прекрасного и восприятие мира в целом проходит несколько естественных этапов в жизни человека. Однако своеобразная матрица закладывается именно в первые месяцы и годы жизни. Так, например, когда мама или папа - а лучше и тот, и другой - начинают читать у кроватки, у ребенка формируется свое понимание детского счастья, которое основано на этой бытовой картине. Это ощущение спокойствия, когда родители рядом.

Все начинается с совместного чтения простых стихов, например Агнии Барто, а затем и более сложных книжек.

Как же привлечь внимание ребенка к книге?



Михаил Сеславинский: Ребенку нужен друг, партнер, с которым он мог бы обсудить прочитанное. Уже хорошо, если в окружении есть хоть кто-то, кто мог бы у него спросить: "Ну, как тебе? Страшно было читать, как они в пещеру ходили?".

Даже если ребенок ответит: "Нет, не страшно", он поймет, что рядом находящиеся люди интересуются тем, что он делает, знают этих героев. Подобные обсуждения не должны превращаться в назидательные лекции, но, обращаясь ко всем родителям, могу сказать, что это платформа для будущего общения с ребенком и на другие темы.

Сегодня практически невозможно противостоять цифровой сфере?



Михаил Сеславинский: Получается, так. Эта среда более динамичная, более яркая и имеет принципиально другие визуальные образы, что делает ее нескучной. Не нужен труд, чтобы существовать внутри нее, а чтение - это все-таки труд. Внутри любого девайса с экраном для ребенка существует целый мир: там его друзья, они обсуждают кино, музыку, учителей, приятелей и т.д. И все это происходит в режиме реального времени. Конечно, ребенок пытается постоянно туда заглянуть, а выйти не может.

Но не всегда планшет или телефон имеют негативное влияние. На них, например, можно скачать электронные книги. Как вы к ним относитесь?



Михаил Сеславинский: Электронные книги, конечно же, должны быть. Нужно всячески в этом поощрять ребенка. Я постоянно наблюдал подобное, в том числе и у своих детей. Они, например, учат стихи с экрана. И даже бывает, что открыто два диалоговых окна: в одном стихотворение, в другом продолжается общение. И тем не менее они заучивают эти стихи и как-то их сдают. Они сплошь и рядом маленькие Цезари - умеют писать, читать, смотреть и еще разговаривать одновременно.

Значит ли такое тяготение к онлайн-среде новую стадию конфликта поколений?



Михаил Сеславинский: Я категорический противник того, чтобы утрировать эту тему. Я всегда стараюсь сделать шаг в сторону и посмотреть на сегодняшние процессы объективно. Это же революция!

И действительно, такого никогда не было - весь мир помещается в кармане. Когда я сам стал в большей степени пользоваться смартфоном, я понял, почему это происходит, что именно в нем притягивает молодое поколение. И когда родитель это осознает, он меньше ругает ребенка за то, что он делает то же самое. А разговоры о деградации были всегда. Подозреваю, что наши далекие предки жаловались на своих детей, что они неправильно охотятся на мамонтов.

Сегодня мы все чаще встречаемся с таким феноменом, как простаивающая домашняя библиотека. Она состоит из книг, которые покупали не из-за их качественного содержания, а просто потому, что выбирать не приходилось. Но ежегодно люди приобретают новые и новые издания. Можно ли как-то объяснить это явление?



Михаил Сеславинский: С одной стороны, действительно, домашние библиотеки уже давно сформированы, они переходят из поколения в поколение. Да, часть книг даже выбрасывается. Но стоит заметить, что при этом все-таки у нас большие тиражи каждый год, выпускаем по 120-125 тысяч наименований книг. Часть, разумеется, не распродается. Это в первую очередь научные издания тиражом до 500 экземпляров. Тем не менее гигантское разнообразие книг, которое мы видим на прилавках издательств на фестивале "Красная площадь", демонстрирует, что книга сегодня востребована.

Востребованный, но все же дорогой.



Михаил Сеславинский: Да, книжка сейчас дорогая, мы сами льем слезы по этому поводу. Но она все же значительно дешевле, чем в Америке или Западной Европе.

Это связано с издержками производства?



Михаил Сеславинский: Не только, на распространение тоже. Разумеется, растет цена на бумагу, краску, растут коммунальные расходы предприятий. Но мы еще хотим обеспечить достойные зарплаты и работникам издательств, и продавцам в книжных магазинах. А в издательском бизнесе, между прочим, не появляются олигархи. Правда, в сфере издания учебников бюджеты весьма велики, так что там бои идут не на шутку. В целом огромное спасибо тем людям, которые продолжают заниматься этим делом, продолжают верить в книгу и работают с авторами.

Такие ежегодные акции, как "Библионочь" или фестиваль "Красная площадь", способствуют пополнению домашних библиотек?



Михаил Сеславинский: Я большой сторонник того, чтобы происходило какое-то движение, которое провозглашало: "Да! Мы живем в XXI веке!". Появившиеся акции стали как раз свидетельством того, что издательства подхватили последние тенденции маркетинга. Лозунг "развлекай и просвещай" как никогда актуален в наши дни. Хорошо, что это довольно быстро поняли руководители библиотек и книжные магазины. Они создают все условия для того, чтобы человек там дольше задержался. У кого есть возможность, делают кафе, как в "Библио-Глобусе", у кого нет - поставят хотя бы пару скамеечек.

Какие акценты на фестивале "Красная площадь" будут в этом году?



Михаил Сеславинский: Главный герой подобных мероприятий - читатель и писатель. В 2018-м мы уже отмечали 150-летие Максима Горького, в ноябре будет юбилей Тургенева, в декабре - Солженицына. Юбилеи хороши, так как они помогают по-новому, уже из XXI века, взглянуть на авторов. Например, Горький. Что мы о нем можем сказать? Классик советской литературы. А вот взгляды Павла Басинского на него несколько отличаются, и получается хороший литературный "баттл".