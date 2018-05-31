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31 мая 2018 г.

Постановление правительства Москвы от 29 мая 2018 года № 494-ПП "Об утверждении размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг"

Дата подписания 29 мая 2018 г.
Опубликован 31 мая 2018 г.
Вступает в силу 1 июля 2018 г.

В целях реализации статьи 159 жилищного кодекса Российской Федерации и Закона города Москвы от 1 ноября 2006 г. № 54 "О стандартах города Москвы, применяемых при определении прав граждан на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членам жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение (приложение 1) .

1.2. Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нанимателям жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве, по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются указанные меры (приложение 2).

1.3. Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, обязанным в соответствии с требованиями жилищного законодательства уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (приложение 3).

1.4. Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, не уплачивающим в соответствии с требованиями жилищного законодательства взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (приложение 4).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. 849-ПП "Об утверждении размеров стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергунину Н.А.

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

Приложение 1 к постановлению правительства Москвы от 29 мая 2018 года № 494-ПП

Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членам жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение

№ п/п Состав семьи Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц на каждого члена семьи)
1 Одиноко проживающий гражданин 4 593,68
2 Семья, состоящая из двух человек 3 550,15
3 Семья, состоящая из трех и более человек 3 295,99

 

Приложение 2 к постановлению правительства Москвы от 29 мая 2018 года № 494-ПП

Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг нанимателям жилых помещений, принадлежащих на праве собственности городу Москве, по договору социального найма жилого помещения и договору найма специализированного жилого помещения, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг либо членам семьи которых предоставляются указанные меры

№ п/п Состав семьи Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц на каждого члена семьи)
1 Одиноко проживающий гражданин 4 013,21
2 Семья, состоящая из двух человек 3 180,76
3 Семья, состоящая из трех и более человек 2 979,37

 

Приложение 3 к постановлению правительства Москвы от 29 мая 2018 года № 494-ПП

Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, обязанным в соответствии с требованиями жилищного законодательства уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п Состав семьи Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц на каждого члена семьи)
1 Одиноко проживающий гражданин 4 458,38
2 Семья, состоящая из двух человек 3 464,05
3 Семья, состоящая из трех и более человек 3 222,90

 

Приложение 4 к постановлению правительства Москвы от 29 мая 2018 года № 494-ПП

Размеры стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемого для расчета размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг собственникам жилых помещений, не уплачивающим в соответствии с требованиями жилищного законодательства взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

№ п/п Состав семьи Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг (рублей в месяц на каждого члена семьи)
1 Одиноко проживающий гражданин 3 897,38
2 Семья, состоящая из двух человек 3 107,05
3 Семья, состоящая из трех и более человек 2 916,19

 

 

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