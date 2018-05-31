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31.05.2018 15:35
Рубрика: Культура

На Красной площади представили "живую" книгу про Елизавету Глинку

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Редакторы книги "Доктор Лиза. "Я всегда на стороне слабого" называют свой труд не иначе как современным Декамероном - сборником анекдотов, но в первоначальном смысле этого слова, то есть историй поучительных и трогательных.

- Эта книга для нас во многом очень личная, - говорит издатель Елена Шубина. - Мы издали ее еще в ноябре, и вот уже полгода мы живем этой книгой. Она "дышит" как живая. А дневники доктора Лизы, которые вошли в первую часть книги, поражают своим литературным талантом.

Муж Елизаветы Петровны, юрист и общественный деятель Глеб Глинка признается, что всегда мечтал о том, чтобы записи его жены были опубликованы, и сожалеет, что это произошло лишь после ее смерти.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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- Ее заметки в социальных сетях и ЖЖ всегда были невероятно честными, пронзительными и глубокими. Они трогают всех, кого-то заставляют плакать, кого-то смеяться. - рассказывает он. - У Елизаветы Петровны был потрясающий талант заставить улыбнуться даже того, у кого не было ни единого повода для улыбки. Она всегда с большой теплотой и заботой говорила о своих подопечных и очень жестко и прямолинейно общалась с теми, кто ей мешал. В своей работе она никогда не шла на компромиссы.

- Она всегда была человеком вне политики и действовала исключительно на стороне слабого, - добавила Елена Шубина.

Эта книга стала литературным памятником доктору Лизе. Все читавшие признаются: им кажется, что Елизавета Глинка "встает" за их спиной как живая.

Глеб Глинка раскрыл один секрет: уже готов сценарий и скоро начнутся съемки художественного фильма, посвященного Елизавете Петровне. Он отказался назвать имя актрисы, которая сыграет главную героиню, зато рассказал, какую роль сыграет он - бомжа, бывшего юриста.

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