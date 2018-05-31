Опубликована деловая программа Международного финансового конгресса

Новости

Выдача ипотеки за четыре месяца выросла почти на 80% 18:49
Пассажирам вернули деньги за 10 тыс. авиабилетов "Саратовских авиалиний" 18:44
Названо имя предполагаемого организатора убийства Бабченко 18:37
В Саратове создали очки для лечения близорукости через смартфон 18:28
Главный тренер "Анжи" отправлен в отставку 18:24
Вместе с самокатами в прокат могут начать выдавать шлемы 18:20
СМИ: за время пребывания в Москве Депп встретился с 40 девушками 18:20
ФНС отложила запуск проекта "Прозрачный бизнес" до 1 августа 18:09
Жительницу Ингушетии заподозрили в медпомощи сирийским боевикам 17:45
Чем удивит Минск на международном конгрессе космонавтов из 30 стран 17:40
Большой десантный корабль Балтфлота вышел на испытания после ремонта 17:37
Пять авиакомпаний перевезут пассажиров "Саратовских авиалиний" 17:36
Трамп не исключил дальнейших встреч с Ким Чен Ыном 17:35
США вводят пошлины на сталь и алюминий из ЕС 17:32
Видео: актриса Эмилия Кларк смешно помешалась на диаграммах 17:30
Главком ВМФ рассказал о противодействии США в Средиземном море 17:27
В Москве арестована Instagram-звезда Кира Майер 17:18
Адвокат Харви Вайнштейна рассказал о его предполагаемой жертве 16:59
ВСУ обстреляли в ДНР автомобили МЧС и ОБСЕ 16:59
Полиция изъяла большие партии запрещенных анаболиков 16:47
РФ и Беларусь обсудили формирование цен на общем нефтяном рынке ЕАЭС 16:40
Парламент Дании запретил ношение мусульманских головных уборов 16:28
В Екатеринбург прибыли первые болельщики чемпионата мира по футболу 16:24
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ 16:23
От разведки до воинской дисциплины: обнародованы итоги проверки ВС Беларуси 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
1 июня в "РГ" обсудят вступление в силу расширенного европротокола
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
Верховный суд защитил людей, неофициально работающих у частных лиц
31.05.2018 16:00

Опубликована деловая программа Международного финансового конгресса

На сайте Международного финансового конгресса размещена деловая программа мероприятия с указанием спикеров и модераторов.

Международный финансовый конгресс состоится 6-8 июня 2018 года в Санкт-Петербурге.

Деловую программу откроет выступление Председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

Пленарная сессия "Как регулирование влияет на устойчивость финансовой системы и экономический рост" будет посвящена изменениям в регулировании финансового сектора за десять лет после последнего мирового финансового кризиса, результатам применения мер по обеспечению финансовой стабильности, а также перспективам развития финансового рынка.

Во второй день конгресса перед участниками с докладом выступит главный экономист Citi Виллем Баутер.

В рамках "нулевого" дня конгресса состоятся I Макроэкономическая конференция Банка России, Конференция "Актуальные вопросы микрофинансирования", а также ряд тематических круглых столов.

Организаторы Международного финансового конгресса - Банк России и Фонд Росконгресс.

Главное сегодня

Названо имя предполагаемого организатора убийства Бабченко
ЕС, Канада и Мексика ответят США на введение пошлин на импорт металлов
Алексея Улюкаева этапировали в колонию
Российский истребитель Су-35 сравнили с Су-57
КС РФ во второй раз признал неконституционной статью 217 НК РФ