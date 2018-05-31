Опубликована деловая программа Международного финансового конгресса

На сайте Международного финансового конгресса размещена деловая программа мероприятия с указанием спикеров и модераторов.

Международный финансовый конгресс состоится 6-8 июня 2018 года в Санкт-Петербурге.

Деловую программу откроет выступление Председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

Пленарная сессия "Как регулирование влияет на устойчивость финансовой системы и экономический рост" будет посвящена изменениям в регулировании финансового сектора за десять лет после последнего мирового финансового кризиса, результатам применения мер по обеспечению финансовой стабильности, а также перспективам развития финансового рынка.

Во второй день конгресса перед участниками с докладом выступит главный экономист Citi Виллем Баутер.

В рамках "нулевого" дня конгресса состоятся I Макроэкономическая конференция Банка России, Конференция "Актуальные вопросы микрофинансирования", а также ряд тематических круглых столов.

Организаторы Международного финансового конгресса - Банк России и Фонд Росконгресс.