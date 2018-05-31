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31.05.2018 12:51
Рубрика: Власть

Песков: Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко

Правоохранительные органы Украины должны суметь ответить за слова о якобы причастности России к подготовке убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие обвинения, прозвучавшие от главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.
Москва назвала "убийство" Бабченко антироссийской провокацией

"Он должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства назвал "странной историей" инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. "Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив", - рассказал Дмитрий Песков, резюмировав, что "быть журналистам на Украине по-прежнему опасно".

Напомним, накануне стало известно, что покушение на Аркадия Бабченко было фейком, придуманным украинскими спецслужбами. Сам журналист оказался жив.

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