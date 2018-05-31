Песков: Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко

Правоохранительные органы Украины должны суметь ответить за слова о якобы причастности России к подготовке убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие обвинения, прозвучавшие от главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, сообщает ТАСС.

"Он должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства назвал "странной историей" инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. "Не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава богу, что человек жив", - рассказал Дмитрий Песков, резюмировав, что "быть журналистам на Украине по-прежнему опасно".

Напомним, накануне стало известно, что покушение на Аркадия Бабченко было фейком, придуманным украинскими спецслужбами. Сам журналист оказался жив.