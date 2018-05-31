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31.05.2018,  
12:21
Текст: Алексей Моисеев

Почему 80-летний ДШК стал главным пулеметом войны в Сирии

Бронеавтомобили "Тигр" в Сирии продолжают вооружаться легендарными крупнокалиберными пулеметами ДШК.

Пару лет назад, когда такие машины впервые были замечены в этой горячей точке, у части военных экспертов вызывало удивление такое сочетание современной техники и изделия, принятого на вооружение 80 лет назад. Но спустя несколько лет оно стало привычным.

Фото: Алексей Моисеев
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Конечно, более современные "Утесы" и новейшие "Корды" были бы эффективнее, но детище Дегтярева - Шпагина берет тем, что это самый массовый пулемет в данном регионе.

Его продолжают активно использовать на всевозможных гантраках, в том числе на российских автомобилях УАЗ-3151, бронеавтомобилях "Рысь", БТР-152, БТР-60, танках Т-55 и Т-62. В качестве дополнительного вооружения ДШК также встречались на БМП-1.

Несмотря на почтенный возраст, характеристики 12,7-мм ДШК впечатляют. Его скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы - 3500 м. Бронепробиваемость - 15-20 мм на дистанции в 500 метров.

В Сирии также хорошо себя зарекомендовала связка "Дегтярева - Шпагина" с радиолокационной станцией "Фара", которая может крепиться непосредственно на пулемет. В результате в ночных условиях появляется возможность засекать боевиков на расстоянии 2000-2500 м, автомобили противника - на дистанции в 4000 м.

Военные эксперты уверены, что, несмотря на значительные изменения в военном деле, ДШК и свое 100-летие смогут встретить на боевом посту. 

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