Распоряжение администрации Приморского края от 29 мая 2018 года № 163-ра "Об отмене особого противопожарного режима на территории Приморского края"

На основании Устава Приморского края, в связи с нормализацией обстановки, связанной с лесными и природными пожарами, установлением низкого класса пожарной опасности на территории Приморского края

1. Отменить ранее введенный на территории Приморского края особый противопожарный режим.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Приморского края от 9 апреля 2018 года № 101-ра "О введении на территории Приморского края особого противопожарного режима".

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения.

Врио Губернатора края - Главы Администрации Приморского края А.В.Тарасенко

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