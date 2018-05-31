Путин обсудил подготовку к ЧМ по футболу на Совбезе РФ

Международные контакты, внутрироссийскую повестку и подготовку к чемпионату мира обсудили на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Помимо вопросов внутрироссийской социально-экономической повестки, речь шла также о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о своих контактах на полях Петербургского международного экономического форума, в частности о переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.