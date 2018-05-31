Путин передал через Лаврова послание Ким Чен Ыну

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пока еще не доложил президенту о своей поездке в КНДР. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет", - сказал он журналистам. На вопрос, передавал ли Владимир Путин через Лаврова послание Ким Чен Ыну, и какова перспектива саммита лидеров России и КНДР, Песков отметил, что пока рано об этом говорить: "Еще не было обстоятельного доклада министра".

На уточняющий вопрос, было ли вообще такое послание от Путина, представитель Кремля подтвердил: "Разумеется, министр в контактах передавал... Можно сказать, что да, послание президента министр довел до северокорейской стороны". О содержании послания пресс-секретарь главы государства рассказывать не стал.