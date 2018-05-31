Путин познакомится с офицерами и даст интервью китайцам

Сегодня президент Владимир Путин проведет несколько мероприятий в Кремле.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства, Верховный главнокомандующий "скоро познакомится с вновь назначенными офицерами на высшие должности". "Представление их президенту - традиционное мероприятие", - напомнил Дмитрий Песков.

Сегодня же состоится оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ, а также много закрытых встреч.

Кроме того, Владимир Путин пообщается с новгородским губернатором о развитии региона.

А в конце дня президент еще даст интервью китайским СМИ - оно выйдет приуроченным к визиту в Китай (состоится в конце следующей недели).